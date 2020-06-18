Германия обвинила Россию в убийстве грузина в Берлине: что известно

Прокурор заявил, что 18 июля обвиняемый Вадим К. (он же Вадим С.) получил распоряжение представителей федерального правительства России о ликвидации грузина, ветерана чеченской войны Зелихмана Хангошвили, который искал убежище в Германии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bild.

Зелимхана Хангошвили был застрелен в парке в центре Берлина 23 августа прошлого года, немецкие СМИ сразу связали его смерть с его деятельностью в России. Хангошвили, гражданин Грузии чеченского происхождения, много лет сражался вместе с известным чеченским полководцем Шамилем Басаевым в Ингушетии, соседней с Чечней российской республике.

Уже в августе расследование, проведенное совместно порталом Bellingcat, российским порталом The Insider и немецким "Шпигелем", обнаружило, что человек, убивший грузина, прибыл в Германию через Францию ​​с российским паспортом, выданным на имя Вадима Андреевича Соколова, уроженца 1970 года.

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