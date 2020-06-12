Порошенко прокомментировал обвинения Зеленского в свой адрес

Зеленский заявил ранее, что Порошенко не раз искал контакта с ним, однако действующий президент не намерен сотрудничать с бывшим. Зеленский добавил, что главной проблемой Порошенко является то, что последний все еще считает себя президентом Украины.

"Я хочу обратиться к власти. Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь. Наоборот, если трудно - наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг - агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг", - цитирует Порошенко УРА-Информ.

Также действующий народный депутат считает врагами тех, кто пришел и убивает украинцев. "Поверьте, это и ваши враги" – обратился он к Зеленскому.

Об этом Порошенко заявил во время телемарафона в честь безвиза в эфире телеканала "Прямой", который связывают с пятым президентом Украины.