Порошенко и дальше считает себя президентом Украины - Зеленский

Действующий глава государства отметил, что Порошенко несколько раз хотел провести с ним переговоры. Зеленский добавил, что лидер "Европейской Солидарности" предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и что-то делать для страны.

"Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто", - цитирует Зеленского УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Зеленский отметил, что не поверил словам Порошенко о том, что он хочет что-то сделать для Украины и забыть все обиды. Действующий президент отметил, что с Порошенко нельзя договориться, это ему сказали, как и бывшие друзья пятого президента Украины, так и враги.

На вопрос журналиста о том, должен ли Порошенко сидеть в тюрьме Зеленский ответил, что сидеть должен тот, кому есть за что сидеть.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским.