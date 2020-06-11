11:54 11.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко и дальше считает себя президентом Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу своего предшественника Петра Порошенко.

Порошенко и дальше считает себя президентом Украины - Зеленский

Действующий глава государства отметил, что Порошенко несколько раз хотел провести с ним переговоры. Зеленский добавил, что лидер "Европейской Солидарности" предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и что-то делать для страны.

"Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто", - цитирует Зеленского УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Зеленский отметил, что не поверил словам Порошенко о том, что он хочет что-то сделать для Украины и забыть все обиды. Действующий президент отметил, что с Порошенко нельзя договориться, это ему сказали, как и бывшие друзья пятого президента Украины, так и враги.

На вопрос журналиста о том, должен ли Порошенко сидеть в тюрьме Зеленский ответил, что сидеть должен тот, кому есть за что сидеть.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским.


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