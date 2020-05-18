10:11 18.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100244746:labazovych

США в резкой форме предостерегли Китай: что произошло

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил Китай, что любое вмешательство в работу американских и местных журналистов в Гонконге будет иметь отношение к оценке статуса властей Пекина, уважающих автономию этой бывшей британской колонии.

США в резкой форме предостерегли Китай: что произошло

Доклад по этому вопросу, который должен был быть представлен Конгрессу США в начале месяца, будет готов после 22 мая, - заявил глава американской дипломатии. Как он подчеркивал ранее, главное - принять во внимание самую последнюю позицию Пекина в отношении Гонконга.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В своем заявлении государственный секретарь США напомнил, что, согласно китайско-британской декларации 1984 года, Пекин обязан уважать политическую обособленность региона и гражданские свободы его жителей как минимум до 2047 года. Китайские власти заявляют, что этот документ не является обязательным.

"Речь идет о представителях свободной прессы, а не о пропагандистском штабе», - сказал Помпео о американских журналистах, работающих в Гонконге. "Их ценная информационная работа позволяет китайцам и всему миру узнать, что происходит в Гонконге", - добавил он.

Он предупредил, что любая попытка ограничить работу свободных СМИ будет иметь последствия для оценки Вашингтоном ситуации в регионе и отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее мы сообщали, что США обвиняли Китай, что тот мог предотвратить гибель сотен тысяч людей по всему миру из-за коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Украине: обновлення статистика на 18 мая Кличко подтвердил создание новой политической силы: кто туда войдет Карантин в Украине действует только для бедных - бывший министр Шокирующее заявление "слуги народа" - что себе массово покупали депутаты во время пандемии коронавируса
Проишествия
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив