США в резкой форме предостерегли Китай: что произошло

Доклад по этому вопросу, который должен был быть представлен Конгрессу США в начале месяца, будет готов после 22 мая, - заявил глава американской дипломатии. Как он подчеркивал ранее, главное - принять во внимание самую последнюю позицию Пекина в отношении Гонконга.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В своем заявлении государственный секретарь США напомнил, что, согласно китайско-британской декларации 1984 года, Пекин обязан уважать политическую обособленность региона и гражданские свободы его жителей как минимум до 2047 года. Китайские власти заявляют, что этот документ не является обязательным.

"Речь идет о представителях свободной прессы, а не о пропагандистском штабе», - сказал Помпео о американских журналистах, работающих в Гонконге. "Их ценная информационная работа позволяет китайцам и всему миру узнать, что происходит в Гонконге", - добавил он.

Он предупредил, что любая попытка ограничить работу свободных СМИ будет иметь последствия для оценки Вашингтоном ситуации в регионе и отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее мы сообщали, что США обвиняли Китай, что тот мог предотвратить гибель сотен тысяч людей по всему миру из-за коронавируса.