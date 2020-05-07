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Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей по всему миру: США выступили с резкими словами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть "существенные доказательства" того, что коронавирус "выбрался" из лаборатории в Ухане, но "нет уверенности".

Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей по всему миру: США выступили с резкими словами

"Они знали", - сказал госсекретарь США Майк Помпео в среду. "Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей по всему миру", - отметил он. По его мнению, есть "существенные доказательства" того, что коронавирус находится в лаборатории вирусологического института в Ухани, Китай.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

"У них был выбор, но вместо этого они скрыли вспышку в Ухане", - добавил Майк Помпео. "Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой нам для обеспечения безопасности людей", - сказал госсекретарь США. Он выразил сожаление по поводу того, что Европейский Союз не обратился к Китаю за большей прозрачностью.

В последние дни Майк Помпео заявил, что Пекин должен раскрыть правду о начале пандемии, которая "уничтожила так много людей во всем мире". Президент США Дональд Трамп, который также пропагандирует тезис о создании вируса в китайской лаборатории, угрожал Китаю ужесточенными таможенными тарифами.

Ранее мы сообщали, что Китай скрыл масштабы эпидемии коронавируса, чтобы запастись медикаментами.


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