13:45 13.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Депутаты проголосовали за "Антиколомойский" законопроект: кто дал голоса

Народные депутаты Украины сегодня, 13 мая, собрались на внеочередной заседание. Одним из самых важных вопрос на сегодняшнем заседании был законопроект о банках, так называемый антиколомойский.

Депутаты проголосовали за

Народные депутаты поддержали принятие этого законопроекта в целом. За законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности проголосовало 270 народных депутатов.

О этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Этот законопроект решили поддержать 200 народных депутатов от партии "Слуга Народа", 23 представителя "Европейской Солидарности", трое депутатов из группы "За будущее", 18 членов фракции "Голос", "Доверие" дало еще 18 голос и 10 внефракционных проголосовало также "за".

Перед этим голосованием в Парламент приехал президент Украины Владимир Зеленский, который попросил народных депутатов проголосовать "за" этот законопроект. Отметим, что этот закон был последним условием для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Ранее к этому законопроекту было подано более 16 000 правок, что является рекордом.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС.


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