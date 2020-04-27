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Приятная новость от Зеленского для украинцев: уже на этой неделе снимут некоторые ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по поводу распространения коронавирусной инфекции в стране.

Приятная новость от Зеленского для украинцев: уже на этой неделе снимут некоторые ограничения

Президент дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю разработать план открытия продовольственных рынков по определенному протоколу при этом соблюдая все правила карантина.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте разрешим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава Правительства отметил, что механизм открытия рынков и соблюдения там всех карантинных правил нужно будет рассмотреть уже в среду на заседании Кабинета Министов, чтобы можно было открыть рынки до конца этой недели.

Отмечается, что речь идет о 280 рынках по всей стране, где малые фермеры могут сбывать свою продукцию.

Ранее мы сообщали, что с 12 мая в Украине может возобновиться междугородное сообщение.


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