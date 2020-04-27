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Позитивные новости на подходе: стало известно, когда возобновится междугородное сообщение

Многих украинцев интересует вопрос о том, когда в стране возобновиться транспортное сообщение между городами и регионами Украины.

Позитивные новости на подходе: стало известно, когда возобновится междугородное сообщение

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине. При это все может возобновиться не ранее 12 мая.

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - цитирует Криклия Ура-Информ со ссылкой на Лига.Бизнес.

Также министр инфраструктуры отметил, что также планируется возобновление авиасообщения, однако здесь речь идет исключительно о внутренних перелетах.

"Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - отметил министр.

При этом Криклий отметил, что даже после возобновления перевозок будут некоторые ограничения, среди них медицинские маски, термоскрининг и только сидячие места.

По последним данным в стране более 9000 подтвержденных случаев COVID-19.


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