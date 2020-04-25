Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для Украины - Гончарук о последних увольнениях

Напомним, что вчера, 24 апреля, на внеочередном заседании Правительства в отставку были отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и глава Налоговой службы Сергей Верланов.

Алексей Гончарук считает, что Кабинет министров принял неправильное решение уволив Нефедова и Верланова. Об этом он написал в своем телеграм канале.

"Это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства. Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом", - цитирует Гончарука Ура-Информ.

Бывший премьер-министр считает, что за весьма короткий период времени, отметим что Максим Нефедов и Сергей Верланов проработали на своих должностях почти год, они сумели показать весьма серьезные результаты несмотря на сопротивление и информационные атаки.

"Это начало "новой" кадровой политики. Надеюсь, что она будет в интересах Украины, а не ради отдельных украинцев", - добавил Гончарук.

Ранее мы сообщали, что главой Государственной таможенной службы может стать бывший министр экономики в правительстве Николая Азарова Василий Цушко.