Старые кадры возвращаются: у Зеленского предложили должность бывшему министру в правительстве Азарова

Отмечается, что Цушко может занять должность заместителя министра финансов. Это подтверждается декларацией Цушко за 2019 год. Там он указал местом будущей работы Министерство финансов Украины, а должность, на которую претендует, – "заместитель министра". В тоже время по другим данным, Цушко претендует также на должность руководителя таможни.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Источник в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил следующее: Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Цушко в период 2005-2006 годов был губернатором Одесской области, с 1 декабря 2006-го по 18 декабря 2007 года был главой МВД, с 11 марта 2010-го по 9 декабря 2010 года был министром экономики в правительстве Николая Азарова, а с 17 декабря 2010-го по 26 марта 2014 года возглавлял Антимонопольный комитет.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский предложил должность вице-премьера бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.