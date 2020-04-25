Большая чистка: глава таможни и глава налоговой отправлены в отставку

На внеочередном заседанииВ Правительства в отставку были отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и глава Налоговой службы Сергей Верланов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем телеграм канале.

Об этом пишет Ура-Информ.

Уволили Нефедова и Верланова по представлению министра финансов Сергея Марченко. Интересно, что были уволены также все заместители главы Государственной таможенной службы - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. Также был отправлен в отставку заместитель председателя Государственной налоговой службы Дмитрий Венцковский.

Денис Шмыгаль отметил, что уже в ближайшее время Кабинет Министров должен назначить на эти должности новых эффективных руководителей. Министр финансов должен предложить преемников, при этом кандидатуру на эти должности уже есть.

В Нефедов был назначен руководителем таможни в июне прошлого года, а Верланов возглавил налоговую службу в мае.

Ранее мы сообщали, что главой Государственной таможенной службы может стать бывший министр экономики в правительстве Николая Азарова Василий Цушко.