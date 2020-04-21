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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в критическом состоянии: что известно

По словам представителя правительства США, после недавней операции северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в критическом состоянии. Другой источник гласит, что информация достоверна, но точное определение состояния Ким сложно оценить.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в критическом состоянии: что известно

Ким Чен Ын недавно отсутствовал на праздновании дня рождения своего дедушки 15 апреля, что привело к предположениям о его потенциальном недомогании. Северокорейский диктатор был замечен четырьмя днями ранее на заседании правительства.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Другой американский чиновник сказал, что проблемы со здоровьем у Кима действительно есть, но трудно определить, насколько плохое состояние у северокорейского лидера.

Правительство Южной Кореи объявило, что оно расследует эти сообщения и не может подтвердить их в настоящее время. Анонимные источники в Сеуле говорят, что состояние здоровья Ким Чен Ына стабильное.

Аналогичное мнение высказал представитель департамента международных отношений Коммунистической партии Китая.

Однако исторически отсутствие северокорейских лидеров на официальных парадах и мероприятиях вызывает подозрения. После отсутствия Ким Чен Ира на параде по случаю 60-й годовщины основания Северной Кореи в 2008 году было много слухов, что у него плохое здоровье. Позже выяснилось, что у него случился инсульт.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин рассказал о тяжелой ситуации в стране.


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