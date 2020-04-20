Путин предупредил россиян: ситуация сложная

Президент РФ отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране сложная, так как растет количество подтвержденных случаев, а также неВВВ хватает средств для борьбы с инфекцией.

"Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет. Пик заболеваемости еще впереди. С заражением и болезнью может столкнуться каждый", - цитирует Путина Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

Президент Российской Федерации отметил, что коронавирус зафиксирован уже во всех 85 субъектах страны, а что будет дальше с эпидемией непонятно, прогнозы могут быть трагическими. Путин собрал на совещание ведущих ученых-вирусологов и инфекционистов, чтобы понять, что делать дальше с COVID-19.

Путин попросил разработать новые карантинные меры, которые не позволят распространяться коронавируса по стране и дал указание разработать новые алгоритмы лечения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что Путин не так давно обращался к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.