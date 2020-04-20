16:03 20.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин предупредил россиян: ситуация сложная

Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. По последним данным в Российской Федерации более 47 000 случаев COVID-19 при 405 летальных случаях.

Путин предупредил россиян: ситуация сложная

Президент РФ отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране сложная, так как растет количество подтвержденных случаев, а также неВВВ хватает средств для борьбы с инфекцией.

"Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет. Пик заболеваемости еще впереди. С заражением и болезнью может столкнуться каждый", - цитирует Путина Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

Президент Российской Федерации отметил, что коронавирус зафиксирован уже во всех 85 субъектах страны, а что будет дальше с эпидемией непонятно, прогнозы могут быть трагическими. Путин собрал на совещание ведущих ученых-вирусологов и инфекционистов, чтобы понять, что делать дальше с COVID-19.

Путин попросил разработать новые карантинные меры, которые не позволят распространяться коронавируса по стране и дал указание разработать новые алгоритмы лечения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что Путин не так давно обращался к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.


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