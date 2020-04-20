17:05 20.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия недооценила Зеленского, украинский президент дожал Путина - политолог

Политолог Владимир Фесенко поделился своим мнением по поводу первого года Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Россия недооценила Зеленского, украинский президент дожал Путина - политолог

Политолог отметил, что Зеленского недооценили, в том числе в Российской Федерации перед встречей Нормандской четверки в Париже.

"Недооценка Зеленского была – в том числе и у Путина, у российских переговорщиков. И вот для них очень неприятным открытием стали переговоры в Париже, саммит "Нормандской четверки". Кстати, этот саммит стал большим успехом Зеленского. Потому что здесь Зеленский дожал Путина", - цитирует Фесенко Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Эксперт считает, что Зеленский подготовился к встрече лучше Путина, в итоге россияне оказались не готовы, что Украине захочет обновить Минские соглашения.

Также политолог отметил, что российская сторона имела свой сценарий в Париже, который должны были поддержать Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, однако в итоге ситуация изменилась и Зеленскому удалось даже убедить Меркель, что необходимо думать об обновлении Минских соглашений.

"Это была важная маленькая психологическая победа Зеленского над Путиным", - отметил политолог.

Ранее мы сообщали, что Путин предупредил россиян перед сложной ситуацией.


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