На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие

"На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения Патриоты - За Жизнь. Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - сообщил Кива.

Ранее стало известно, что все еще действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня". Так лидер описал происходящие в стране протесты Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске.