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На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие

На трассе Киев-Харьков совершено жестокое вооруженное нападение на автобус с членами общественного движения Патриоты - За Жизнь. Об этом народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал в своем Facebook, передает УРА-Информ.

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие

"На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения Патриоты - За Жизнь. Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - сообщил Кива.

Ранее стало известно, что все еще действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня". Так лидер описал происходящие в стране протесты Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске.


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