Лукашенко считает протесты в Беларуси "демократической бойней"

По словам лидера страны, "неустоявшиеся соседи" Беларуси открыто вмешиваються во внутренние дела государства, не говоря уже о том, что требуют проведения новых выборов.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена... войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – отметил Лукашенко.

Также действующий президент БеларусиВВ добавил, что в данный момент страны тратит огромные деньги на стабилизацию обстановки на западных границах, туда отправлены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – подчеркнул Лукашенко.

Как стало известно ранее, победитель президентских выборов в Беларуси по версии ЦИК Александр Лукашенко в любом случае покинет пост главы государства, так как не выдержит давления со стороны народа Беларуси, которй в данный момент устраивает массовые протесты против легитимности его президентства. Белорусы не согласны с тем, что Александр Лукашенко - президент государства, также народ не боится репрессий со стороны действующей власти.