18:25 27.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246303:Nataly

Лукашенко считает протесты в Беларуси "демократической бойней"

Все еще действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня". Так лидер описал происходящие в стране протесты Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко считает протесты в Беларуси

По словам лидера страны, "неустоявшиеся соседи" Беларуси открыто вмешиваються во внутренние дела государства, не говоря уже о том, что требуют проведения новых выборов.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена... войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – отметил Лукашенко.

Также действующий президент БеларусиВВ добавил, что в данный момент страны тратит огромные деньги на стабилизацию обстановки на западных границах, туда отправлены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – подчеркнул Лукашенко.

Как стало известно ранее, победитель президентских выборов в Беларуси по версии ЦИК Александр Лукашенко в любом случае покинет пост главы государства, так как не выдержит давления со стороны народа Беларуси, которй в данный момент устраивает массовые протесты против легитимности его президентства. Белорусы не согласны с тем, что Александр Лукашенко - президент государства, также народ не боится репрессий со стороны действующей власти.


Поделиться

Читайте также:

  • Уже сообщалось о том, что колонны полицейской техники Российской Федерации движутся к границе с Беларусью. Однако пока она не была замечена на территории соседней страны.

  • Применяя светошумовые гранаты и резиновые пули против митингующих, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задействует чрезмерную силу и нарушает права человека внутри государства. Не исключено, что международное сообщество будет расследовать действия властей. Об этом заявила глава ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Globalnews, передает УРА-Информ.

  • Власти Беларуси оценили ущерб, нанесенный в связи с протестами в стране, в не менее, чем 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования. Об это заявил помощник президента Беларуси по финансовым вопросам Валерий Бельский, передает БелТА.

  • Колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов поділився своєю думкою з приводу ситуації в Білорусі, де знову на президентських виборах виграв Олександр Лукашенко, але після цього по всій країні почалися масові мітинги.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію в країні і загальний страйк щодо його правління. На його думку, в Білорусі відбувається спроби розгойдування трудових колективів. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на БЕЛТА.

  • Група з 23 депутатів Європейського парламенту підписала звернення до керівництва ЄС із закликом ввести режим санкцій проти політиків і чиновників режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка через фальсифікації народного виявлення і репресій на території країни. Про це в мікроблозі Twitter написав литовський депутат Європарламенту Петрас Ауястрявічус, передає УРА-Інформ.

  • Член експертної групи при державному секретаріаті Ради безпеки Білорусі Олександр Шпаковський поділився своєю думкою з приводу того, що відбувається в його країні. Він прокоментував масові протести проти правління Олександра Лукашенка.

  • Після звільнення з білоруського СІЗО українські волонтери з організації Схід SOS Костянтин Реуцький і Євген Васильєв розповіли всьому світу про те, що пережили, коли перебували в ізоляторі. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням навідео, де Реуцький коментує те, що відбувається після звільнення з СІЗО Окрестіно, опублікувало білоруське видання TUT.BY.

  • Лідер білоруської опозиції і головна суперниця чинного президента держави Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановском розповіла, коли повернеться в Білорусь. За її словами, це станеться, коли вона буде відчувати себе там у безпеці. Про це вона заявила на прес-конференції, передає УРА-Інформ.
 
Путин считает задержание боевиков Вагнера спецоперацией Украины и США Как найти свой неповторимый стиль: 5 горячих советов Армия США показала летающий автомобиль Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси
Проишествия
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив