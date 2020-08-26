В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"

В Полиции сообщили о том, что были задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля журналистов из программы расследований "Схемы".
Напомним, что 17 августа, неизвестные подожгли автомобиль, на котором журналисты из программы "Схемы" делали свои материалы. Тогда журналист программы Михаил Ткач рассказал, что последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля был "Короли дорог" о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.
В МВД рассказали о деталях задержания подозреваемых.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу МВД Украины в Facebook.
"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст. 208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схемы: коррупция в деталях» - RFERL Радио Свобода. Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие улики. Продолжаются обыски", - сообщает МВД.
После инцидента с поджогом автомобиля практически срезу отреагировал также и президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что полиция должна найти виновных.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг