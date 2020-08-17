Зеленский отреагировал на поджог автомобиля "Схем": я всегда буду защищать права каждого гражданина

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач написал на своей странице в Фейсбук, что автомобиль подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Владимир Зеленский отметил, что 2014 году его автомобиль также спалили, и тогда полиции потребовалось два месяца, чтобы найти виновных. Он надеется, что на этот раз полиция также сработает быстро

Об этом пишет УРА-Информ.

"Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова – фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбук.

Также Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы критика власти влекла за собой преследование или запугивание.