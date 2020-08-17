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Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"

Сегодня ночью, 17 августа, неизвестные подожгли автомобиль, на котором журналисты из программы "Схемы" делают свои материалы.

Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач написал на своей странице в Фейсбук, что автомобиль подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борис Мазур на киа Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевали возле дома где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?" – написал журналист.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что событие произошло в час ночи, а машина восстановлению не подлежит. Она также отметила, что на месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием.


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