Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач написал на своей странице в Фейсбук, что автомобиль подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борис Мазур на киа Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевали возле дома где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?" – написал журналист.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что событие произошло в час ночи, а машина восстановлению не подлежит. Она также отметила, что на месте работают представители правоохранительных органов.

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