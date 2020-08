Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

По меньшей мере 78 человек погибли, согласно данным, сообщенным во вторник вечером телеканалом "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Число раненых оценивается более чем в 4000 человек. Порт и окружающие постройки были серьезно повреждены.

Об этом пишет УРА-Информ.

Взрыв настолько сильным, что его услышали на Кипре - острове в 240 км от Бейрута. Взрыв повредил стоящий в порту корабль ООН, ранен среди миротворцев, находившихся на его борту. По данным местных СМИ, среди раненых есть и сотрудники посольства Германии в Ливане. Больницы ливанской столицы переполнены ранеными.

This is horrific. More than 30 dead and 3,000 injured in Beirut explosion. Lebanon’s interior minister says ammonium nitrate likely the cause pic.twitter.com/IXlG24aUvr