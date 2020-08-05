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Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

Во второй половине дня во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере несколько десятков человек и несколько тысяч человек получили ранения. Причина - возгорание хранящихся в порту опасных химикатов.

Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

По меньшей мере 78 человек погибли, согласно данным, сообщенным во вторник вечером телеканалом "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Число раненых оценивается более чем в 4000 человек. Порт и окружающие постройки были серьезно повреждены.

Об этом пишет УРА-Информ.

Взрыв настолько сильным, что его услышали на Кипре - острове в 240 км от Бейрута. Взрыв повредил стоящий в порту корабль ООН, ранен среди миротворцев, находившихся на его борту. По данным местных СМИ, среди раненых есть и сотрудники посольства Германии в Ливане. Больницы ливанской столицы переполнены ранеными.

Причина трагедии - взрыв 2750 тонн ранее конфискованной властями аммиачной селитры, хранящейся в порту. Взрыв произошел при сварке проема склада для предотвращения кражи.

По сообщениям местных СМИ, многие люди оказались в ловушке под обломками зданий. В результате взрыва в соседних многоквартирных домах были выбиты окна. Улицы усеяны поврежденными автомобилями и фрагментами разрушенных построек.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека.


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