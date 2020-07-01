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Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли

В результате взрыва газа в медицинской клинике Sina Athar на севере Тегерана 19 погибло, а шесть получили серьезные ранения, сообщило официальное иранское агентство IRIB во вторник вечером со ссылкой на правительственных чиновников.

Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли

Хамидреза Гударзи, заместитель губернатора Тегерана, заявил, что причиной взрыва стала утечка газа. По данным государственного телевидения, было больше одного взрыва, потому что в клинике было несколько баллонов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Пожарная команда приступила к эвакуации жителей окрестных зданий, которые были повреждены. Джалал Малеки, представитель пожарной команды в Тегеране, отмечает, что пожарным удалось спасти 20 человек. Он сообщил, что во время взрыва некоторые из жертв находились на верхних этажах здания, в основном в операционных.

По данным местных властей, большинство жертв были женщинами.

Ранее сообщалось о 13 смертях. - В здании работали 25 врачей, в больнице проводились незначительные медицинские процедуры и различная диагностика, - сказал министр здравоохранения Ирай Харирчи.

Напомним, что ранее в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел крупный взрыв на военной базе.


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