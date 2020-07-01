Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли

В результате взрыва газа в медицинской клинике Sina Athar на севере Тегерана 19 погибло, а шесть получили серьезные ранения, сообщило официальное иранское агентство IRIB во вторник вечером со ссылкой на правительственных чиновников.
Хамидреза Гударзи, заместитель губернатора Тегерана, заявил, что причиной взрыва стала утечка газа. По данным государственного телевидения, было больше одного взрыва, потому что в клинике было несколько баллонов.
Об этом пишет УРА-Информ.
Пожарная команда приступила к эвакуации жителей окрестных зданий, которые были повреждены. Джалал Малеки, представитель пожарной команды в Тегеране, отмечает, что пожарным удалось спасти 20 человек. Он сообщил, что во время взрыва некоторые из жертв находились на верхних этажах здания, в основном в операционных.
По данным местных властей, большинство жертв были женщинами.
Ранее сообщалось о 13 смертях. - В здании работали 25 врачей, в больнице проводились незначительные медицинские процедуры и различная диагностика, - сказал министр здравоохранения Ирай Харирчи.
Напомним, что ранее в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел крупный взрыв на военной базе.