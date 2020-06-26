На военной базе Ирана прогремел взрыв

Стало известно, что на иранском военном комплексе Парчин подорвался резервуар с техническим газом. В результате инцидента в небе над Тегераном появилась яркая вспышка. В этом районе расположены объекты министерства обороны Ирана, в том числе, исследовательские центры, которые имеют отношение к ядерной программе страны.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара и устранением последствий взрыва.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вВВ Варшаве произошло ДТП при участии общественного транспорта. Автобус с пассажирами упал с моста. Есть много жертв. Варшавские власти подтвердили информацию об одном погибшем.