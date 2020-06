На военной базе Ирана прогремел взрыв

Стало известно, что на иранском военном комплексе Парчин подорвался резервуар с техническим газом. В результате инцидента в небе над Тегераном появилась яркая вспышка. В этом районе расположены объекты министерства обороны Ирана, в том числе, исследовательские центры, которые имеют отношение к ядерной программе страны.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC