12:33 26.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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На военной базе Ирана прогремел взрыв

Сегодня рано утром в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел крупный взрыв на военной базе. В результате инцидента потерпевших нет. Об этом сообщаетВ The Guardian.

На военной базе Ирана прогремел взрыв

Стало известно, что на иранском военном комплексе Парчин подорвался резервуар с техническим газом. В результате инцидента в небе над Тегераном появилась яркая вспышка. В этом районе расположены объекты министерства обороны Ирана, в том числе, исследовательские центры, которые имеют отношение к ядерной программе страны.

В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара и устранением последствий взрыва.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вВВ Варшаве произошло ДТП при участии общественного транспорта. Автобус с пассажирами упал с моста. Есть много жертв. Варшавские власти подтвердили информацию об одном погибшем.


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