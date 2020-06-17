Погода в Украине покалечила четверых людей

"16 июня на территории пяти областей - Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской - вследствие непогоды произошло падение 34 деревьев, пострадали четыре человека (которые госпитализированы), повреждено шесть авто, подтоплено частично четыре улицы протяжностью 4,1 км, семь дворов и два подвала", - подчеркнули в ведомстве.

Также в ГосЧС добавили, что сотрудники спасательной службы распилили и убрали поваленные в непогоду деревья, откачали 485 кубов воды и отбуксировали 11 транспортных средств.В

Отмечается, что в Днепропетровской области в результате сильного порыва ветра снесло металлический лист с крыши учебно-металлического комплекса.В

Также сегодня ночью были обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях Украины.В

В результате непогоды сработали системы защиты линии электрических передач, из-за этого было обесточено 46 населенных пунктов Житомирской области, 16 в Киевской области, и 11 в Черкасской. Также аналогичная ситуация произошла и в четырех населенных пунктах Кировоградской и трех в Днепропетровской области. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВ понедельник, 15 июня в селе Слободка, которое находится возлеВ ВинницыВ четверо маленьких детей, которые игрались возле двора, были сбиты пьяной женщиной.В