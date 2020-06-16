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Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей

В понедельник, 15 июня в селе Слободка, которое находится возлеВ ВинницыВ четверо маленьких детей, которые игрались возле двора, были сбиты пьяной женщиной. Об этом сказано наВ сайте полиции.

Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей

В ведомстве заявили, что инцидент произошел около 21:50, когда женщина разворачивалась задним ходом автомобиля.

32-летняя гражданка Украины, которая сидела за рулем транспортного средства ВАЗ-21103, была в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский прибор для измерения критичности алкогольного опьянения "Драггер" зафиксировал 1,07 промилле спиртного в ее организме. Такая цифра в пять раз выше нормы, которая установлена на законодательном уровне. Женщина была задержана в процессуальном порядке.

Пострадавшими оказались маленькие дети в возрасте от 4 до 8 лет. Все они были доставлены в местное отделение больницы, а конкретнее – В Винницкую детскую клиническую больницу. Самый старший мальчик находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. Виновнице наезда может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее УРА-Информ писал, чтоВ восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площадиВВ в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.


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