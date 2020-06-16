Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей

В ведомстве заявили, что инцидент произошел около 21:50, когда женщина разворачивалась задним ходом автомобиля.

32-летняя гражданка Украины, которая сидела за рулем транспортного средства ВАЗ-21103, была в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский прибор для измерения критичности алкогольного опьянения "Драггер" зафиксировал 1,07 промилле спиртного в ее организме. Такая цифра в пять раз выше нормы, которая установлена на законодательном уровне. Женщина была задержана в процессуальном порядке.

Пострадавшими оказались маленькие дети в возрасте от 4 до 8 лет. Все они были доставлены в местное отделение больницы, а конкретнее – В Винницкую детскую клиническую больницу. Самый старший мальчик находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. Виновнице наезда может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее УРА-Информ писал, чтоВ восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площадиВВ в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице.