Всеукраинский локдаун на выходных: рестораторы лишились почти трети выручки

По сравнению с показателями предыдущей недели недельный оборот за прошлую упал на целых 10%.

В Poster отметили, что на выходные приходится основная часть выручки заведений общественного питания. Суммарно за оба выходных кафе и рестораны получают 41% своего недельного оборота, бары получают 40% своего недельного оборота, на выходных пиццерии и кальянные насчитывают 35% оборота, а фастфуд-заведения — 31%, в свою очередь, кондитерские обычно получают 30%.

"Карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, постоянные затраты при этом останутся теми же. Для ресторанного бизнеса, маржинальность которого не превышает 20%, это работа в убыток", – заявили в Poster.

С марта, когда карантинные ограничения были введены на территории Украины, недельны оборот в заведениях общепита снизился на 81%. За лето ресторанный бизнес восстановился, но с октября обороты снова падают.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Украине зависит от определенного ряда факторов.