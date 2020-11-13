Стоимость газа вырастет почти на 35%, - Коболев дал комментарии

По словам главы "Нафтогаза", сразу три фактора влияют на стоимость газа на территории Украины. Точное влияние этих факторов крайне сложно предугадать.

Стоимость голубого топлива для Украины зависит от погоды в Европе, также от поведения российской компании "Газпром". Также цена зависит и от частных компаний, которые будут высчитывать стоимость топлива, которое ранее было закачано в хранилища.

Конкретные цифры он не назвал, но заявил об оптимистических прогнозах.

“Если бы я точно знал, я бы работал в другом месте и зарабатывал много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию”, - подчеркнул Коболев.

Ранее в компании уже предупреждали граждан Украины, что цена на газ для бытовых потребителей вырастет почти на 35%.

В свою очередь, эксперты прогнозируют стоимость голубого топлива до 9 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что уже с первого января 2021 года в Украине вступает закон "О коммерческом учете газа". Согласно нему, без голубого топлива останутся те, кто не имеет дома счетчика газа. Таким пользователям, облгазы обязаны прекратить поставку газа.