09:22 10.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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С 1 января миллионы украинцев могут остаться без газа: что делать, чтобы вас не отключили

Уже с первого января 2021 года в Украине вступает закон "О коммерческом учете газа". Согласно нему, без голубого топлива останутся те, кто не имеет дома счетчика газа. Таким пользователям, облгазы обязаны прекратить поставку газа.

С 1 января миллионы украинцев могут остаться без газа: что делать, чтобы вас не отключили

При этом, чтобы избежать проблем необходимо подать заявку в местных облгаз, чтобы вам бесплатно установили счетчик. Однако далеко не факт, что вам его так быстро установят, учитывая, что в Украине на данный момент по различным данным несколько миллионов семей не имеют счетчиков газа. Также его можно установить за свои деньги.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

На данный момент в профильном комитете Парламента отмечают, что знают о проблеме, но итогового решения пока нет. Вполне вероятно, что Верховная Рада сможет продлить термин вступления закона в действие.

Глава энергетических жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко заявила, что около трех миллионов семей в Украине фактически должны были бы лишиться в разгар отопительного сезона без газа. Однако она считает, что этого не произойдет.

"Я не думаю, что начнут отключать газ такому большому количеству потребителей", – сказала Бойко.

Ранее эксперты рассказали, как избежать повышения цен на газ.


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