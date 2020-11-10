С 1 января миллионы украинцев могут остаться без газа: что делать, чтобы вас не отключили

При этом, чтобы избежать проблем необходимо подать заявку в местных облгаз, чтобы вам бесплатно установили счетчик. Однако далеко не факт, что вам его так быстро установят, учитывая, что в Украине на данный момент по различным данным несколько миллионов семей не имеют счетчиков газа. Также его можно установить за свои деньги.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

На данный момент в профильном комитете Парламента отмечают, что знают о проблеме, но итогового решения пока нет. Вполне вероятно, что Верховная Рада сможет продлить термин вступления закона в действие.

Глава энергетических жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко заявила, что около трех миллионов семей в Украине фактически должны были бы лишиться в разгар отопительного сезона без газа. Однако она считает, что этого не произойдет.

"Я не думаю, что начнут отключать газ такому большому количеству потребителей", – сказала Бойко.

Ранее эксперты рассказали, как избежать повышения цен на газ.