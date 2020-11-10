С 1 января миллионы украинцев могут остаться без газа: что делать, чтобы вас не отключили

Уже с первого января 2021 года в Украине вступает закон "О коммерческом учете газа". Согласно нему, без голубого топлива останутся те, кто не имеет дома счетчика газа. Таким пользователям, облгазы обязаны прекратить поставку газа.
При этом, чтобы избежать проблем необходимо подать заявку в местных облгаз, чтобы вам бесплатно установили счетчик. Однако далеко не факт, что вам его так быстро установят, учитывая, что в Украине на данный момент по различным данным несколько миллионов семей не имеют счетчиков газа. Также его можно установить за свои деньги.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.
На данный момент в профильном комитете Парламента отмечают, что знают о проблеме, но итогового решения пока нет. Вполне вероятно, что Верховная Рада сможет продлить термин вступления закона в действие.
Глава энергетических жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко заявила, что около трех миллионов семей в Украине фактически должны были бы лишиться в разгар отопительного сезона без газа. Однако она считает, что этого не произойдет.
"Я не думаю, что начнут отключать газ такому большому количеству потребителей", – сказала Бойко.
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