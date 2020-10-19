09:45 19.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже с ноября не все украинцы смогут получить пенсии: кто останется без денег

Уже начиная с первого ноября некоторые украинцы не смогут получить свои пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые находятся в ОРДЛО.

Уже с ноября не все украинцы смогут получить пенсии: кто останется без денег

Тысячи пенсионеров, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, на тех территориях, которые на данный момент не подконтрольны официальному Киеву, могут остаться без денег. Речь идет о пенсионерах, которые не подтвердят свои данные.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Вести.

Пенсионный фонд Украины заявил, что актуализацию данных нужно сделать до 31 октября, при этом отмечается, что с данным вопросом не нужно затягивать. Для подтверждения данных необходимо принести паспорт и идентификационный код, а также пенсионное удостоверение, если оно есть.

Эту процедуру можно пройти включительно до 31 октября. В тоже время, те, кто не успеет это сделать, останется без пенсии. Деньги таким граждан перечислять не будут. Чтоы возобновить процесс получения пенсий нужно будет обращаться в Пенсионный Фонд с соответствующим заявлением и необходимыми документами.

Ранее в ПФУ рассказали, как получить иностранную пенсию.


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