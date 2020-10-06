13:09 06.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лайфхак для пенсионеров: в ПФУ рассказали, как получить иностранную пенсию

Граждане Украины совершенно законно могут получать пенсионные выплаты от иностранных государств. Об этом сообщает УРА-нформ со ссылкой на ПФУ.

Лайфхак для пенсионеров: в ПФУ рассказали, как получить иностранную пенсию

Получение пенсии от другого государства является возможным в том случае, если между Украиной и другим государством был заключен соответствующий договор о пенсионных выплатах украинским гражданам этим государством.

В ведомстве отметили, что украинец вышедший на пенсию может получать выплаты от страны, в которой работал, а также на территории Украины ему будет засчитан стаж, отработанный за границей.

Для получения пенсии необходимо иметь не менее 20 лет стажа. Отмечается, что если гражданин Украины работал в стране, с которой не заключено определенное соглашение, то и стаж ему не будет засчитан.

Государства, с которыми заключен договор на выплату пенсий украинцам:

- Португалия

- Польша

- Словакия

- Чехия

- Болгария

- Литва

- Эстония

- Латвия

- Испания

Ранее сообщалось, что украинским педагогам снова обещают увеличение зарплаты. В Министерстве образования отмечаю, что повышение произойдет уже в следующем году.


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