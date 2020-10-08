Выгода России от войны за Нагорный Карабах: экс-депутат Госдумы рассказал о поставках оружия обоим странам

Российская сторона крайне заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджано, а также - с Арменией.

Политик считает, что культурно и религиозно народ Армении ближе россиянам. Также на территории Армении числится российская военная база. Между странами существует взаимодействие по атомной энергетике. Кроме всего вышеперечисленного,ВВ Россия поставляет газ в Армению.

Также оппозиционер добавил, что с Азербайджаном у России тоже никогда не было проблем. Страны сотрудничают в энергетической сфере, и не только.

Политик добавил, что РФ всегда будет искать способы балансировать между враждебными государствами. Военные действия на территории Нагорного Карабаха неудобны для России. В Кремле не хотят выбирать одну сторону, чтоб поддерживать ее.

"Более того, она поставляла оружие и армянской, и азербайджанской стороне. России интересно сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией." - подчеркнул Пономарев.

Как сообщалось ранее, на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).