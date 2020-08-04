12:37 04.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Доллар движется к отметке 28: эксперты рассказали что будет дальше

Официальный курс украинской валюты по отношению к американскому доллару продолжает приближаться к отметке 28 гривен за 1 доллар. Эксперты считают, что еще в августе, скорее всего, курс доллара будет выше 28 гривен.

Доллар движется к отметке 28: эксперты рассказали что будет дальше

Финансовый эксперт, основательница финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло поделился своим мнением по поводу того, чего ожидать украинцам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Я считаю, что курс будет находиться у отметки 28, ведь уже идет подготовка к отопительному сезону, мы начинаем накапливать газ в хранилищах, и курс в этот период традиционно растет. Также стоит помнить, что в правительстве уже давно говорят, что хотят видеть курс по 30 гривен за доллар, так как бюджет запланирован именно по такому курсу", - считает эксперт.

С ней фактически согласен руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его мнению если НБУ откажется от политики регулирования курса, то вполне реально, что доллар будет стоит уже совсем скоро 28.5. Однако учитывая укрепление евро, вполне возможно, что доллар стабилизируется на отметке 28.

Ранее мы сообщали, что Минэкономики дало прогноз относительно курса доллара на 2021 год.


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