Курс гривны в 2021 году: Минэкономики дало прогноз

Кабинет министров ожидает, что средний курс в следующем году будет на отметке 29,1, при этом по предварительному проекту прогнозировалось, что он будет районе 29,7. То есть Министерство экономики снизило прогноз на 60 копеек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

В тоже время в проекте отмечается, что разработанный и представленный прогноз Минэкономики является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины.

Отметим, что на сегодня, 29 июля, официальный курс американского доллара составляет 27,68.

Ранее эксперты дали свой прогноз относительно ближайшего курса доллара.