13:36 29.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Курс гривны в 2021 году: Минэкономики дало прогноз

Министерство экономики опубликовало проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. В нем прогнозируется средний курс доллара в следующем году на отметке 29 гривен и десять копеек.

Курс гривны в 2021 году: Минэкономики дало прогноз

Кабинет министров ожидает, что средний курс в следующем году будет на отметке 29,1, при этом по предварительному проекту прогнозировалось, что он будет районе 29,7. То есть Министерство экономики снизило прогноз на 60 копеек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

В тоже время в проекте отмечается, что разработанный и представленный прогноз Минэкономики является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины.

Отметим, что на сегодня, 29 июля, официальный курс американского доллара составляет 27,68.

Ранее эксперты дали свой прогноз относительно ближайшего курса доллара.


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