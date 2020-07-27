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На какой отметке остановится доллар: эксперты дали прогноз

Сегодня, 27 июля, официальный курс американского доллара составляет 27,76 грн. Чего-же ожидать от курса доллара дальше?

На какой отметке остановится доллар: эксперты дали прогноз

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин курс доллара в итоге остановится в коридоре 27,8-28,2 грн/долл. В тоже время, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что если Национальный банк не обеспечит межбанковский рынок большим количеством валюты, то возможно курс пойдет до 28,5 грн выше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"С экономической точки зрения это уже необоснованно, сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", – подчеркнул Охрименко.

В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин не уверен, что курс гривны остановится на отметке 28 гривен.

"Заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривни на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – объяснил Шевчишин.

Ранее мы сообщали, что Украина получит от ЕБРР почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.


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