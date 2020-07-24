Украина получит от ЕБРР почти полмиллиарда евро на ремонт дорог

Гарант высказал свою надежду касательно того, что ЕБРР продолжит сотрудничать с украинским государством по спонсорству строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.

"Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, в Парламенте зарегистрировано сразу несколько законопроектов (№3704, 3705 и 3706), которые не только отменяют акцизы и предлагают вернуть льготную растаможку автомобилей из-за границы, но также добавляют транспортный налог, который ранее действовал только на элитные автомобили.