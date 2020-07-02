12:01 02.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский принял решение по главе НБУ Смолию

Президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро принял решение по поводу написанного заявления об отставке главы Национального Банка Украины Якова Смолия.

Зеленский принял решение по главе НБУ Смолию

Глава государства внес на рассмотрение Парламента постановление об освобождении Смолия с должности главы НБУ. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте Верховной Рады Украины. Текст самого постановления на сайте парламента на данный момент отсутствует. В тоже время отмечается, что проект постановления передан на рассмотрение руководству парламента.

Об этом пишет УРА-Информ.

Отметим, что это еще не означает автоматическую отставку Смолия, несмотря на его заявление и действия Зеленского. Окончательное решение примут народные депутаты.В 

Отметим, что вчера глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Он принял такое решения из-за "системного политического давления", которое мешало ему выполнять свои обязанности.

Существовала возможность, что Зеленский не примет отставку Смолия, но похоже президент Украины пошел по другому пути.

Ранее мы сообщали, что на данный момент рассматривается три кандидатуру на должность нового главы НБУ.


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