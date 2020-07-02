11:44 02.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кто заменит Смолия на должности главы НБУ: названы кандидаты

Вчера весьма неожиданно глава Национального банка Яков Смолий написал заявление об уходе по собственному желанию. Он это сделал из-за "из-за систематического политического давления".

Кто заменит Смолия на должности главы НБУ: названы кандидаты

Уже сегодня появился список кандидатов на должность нового руководителя НБУ. В него входят три известных личности.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Экономическую Правду.

Первый из них - Владимир Лавренчук, который является бывшим главой правления "Райффайзен банка Аваль". Он отработал на этой должности 14 лет. После увольнения Валерии Гонтаревой Лавренчук уже был среди кандидатов на эту должность.

Вторым кандидатом на должность главы НБУ является действующий руководитель государственного Укргазбанка. Ранее он выражал некоторые несогласие с отдельными решениями НБУ в прошлом.

Третьим кандидатом является бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который занимает должность президента Киевской школы экономики. Профессор Питтсбургского университета занимался вопросом открытия Рынка земли, но потом раскритиковал принятый закон.

Также существует вариант, при котором Банковая просто не примет отставку Смолия и тот останется на своей должности.


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