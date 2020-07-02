Глава НБУ уходит в отставку "из-за систематического политического давления"

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Яков Смолий.

Заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию Смолия было написано и передано президенту Украины Владимиру Зеленскому в среду, 1 июля.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские власти не рассматривают возможную подачу воды в оккупированный украинский Крым. Это официальная и безповортная позиция всех органов власти в Украине.