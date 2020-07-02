10:00 02.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Глава НБУ уходит в отставку "из-за систематического политического давления"

Глава Национального банкаВ Украины Яков СмолийВ написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой наВ пресс-центр НБУ.

Глава НБУ уходит в отставку

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Яков Смолий.

Заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию Смолия было написано и передано президенту Украины Владимиру Зеленскому в среду, 1 июля.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские власти не рассматривают возможную подачу воды в оккупированный украинский Крым. Это официальная и безповортная позиция всех органов власти в Украине.


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