УЗ вновь в центре скандала: что на этот раз сделало правление компании

По версии сотрудников правоохранительных органов, в 2017-2019 годах Южная и Юго-Западная железные дороги купили запчасти, которые не соответствовали техническим условиям и уже потреблялись. Известно, что некоторые из купленой группы запчастей были изготовлены кустарным способом, часть - украдена с железнодорожных предприятий.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе приводила к выхода его из строя раньше положенного срока, чрезвычайным ситуациям, срыву перевозок и неприятным инцидентам.

В частности, СБУ задокументировала поставку некачественных товаров на сумму больше 100 млн гривен.

"Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", - добавили в ведомстве.

Данный факт правоохранители квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, что означает растрату средств.

17 июля были проведены обыски в сруктурных подразделениях "УЗ", коммерческих предприятиях, производственных и офисных помещениях в пяти регионах Украины. Также они прошли по месту жительства фигурантов данного дела.

НаВ сайте "Укрзализныци"В говорится, что ей нужно до 5 тысяч тормозных колодок в месяц. Сейчас компания пытается наладить их серийное производство на мощностях Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

Ранее стало известно, чтоВ Фонд государственного имущества снизил цену гостиницы «Днепр» в центре украинской столице в три раза.