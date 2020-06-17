12:29 17.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Днепр" упал в цене в три раза

Фонд государственного имущества снизил цену гостиницы «Днепр» в центре украинской столице в три раза. Теперь отель оценивают в 81 миллион гривен. Об этом заявил народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, передаетВВ РБК-Украина.

Нардеп отмечает, что цена недвижимости была снижена с 250 миллионов. Новая цена «Днепра» - это номинальная стоимость акций компании.

Холодов также добавил, что согласно отчетности компании, чистая прибыль гостиницы "Днепр" в 2019 году составила всего лишь 280 тысяч гривен, что равняется 11 тысячам долларов - при доходе больше 60 миллионов гривен.

"Это просто смешные отчеты и смешные суммы. Очевидно, что там годами существовала черная касса и махинации с доходами и расходами. Именно махинации позволили занизить балансовую стоимость отеля, пойти по процедуре "малой приватизации" и занизить стартовую стоимость отеля в 3 раза", - сказал Холодов.

По скромному мнению чиновника, отель является первым кейсом приватизации знакового объекта, который показывает "реальную оценка профессионализма" руководства ФГИУ.

Ранее конкурс по приватизации отеля "Днепр" в центре украинской столицы был запланирован на весну 2020 года, но он был передвинут в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире и Украине, в частности.

Как соощал ранее УРА-Информ,ВВ Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизациюВВ гостиницу "Днепр", которая выходит на Европейскую площадь украинской столицы.


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