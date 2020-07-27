Умерла последняя звезда золотого века Голливуда

За кадром она была не так уязвима, как персонажи, которых играла. Она противостояла диктату голливудских студий и победила. Закон де Хэвилленда стал прорывом в борьбе актеров за лучшие условия. Оливия де Хэвилленд скончалась в возрасте 104 лет во сне с субботнего вечера на воскресенье.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Она была последней живой актрисой самой известной мелодрамы 20-го века "Унесенные ветром", в которой она сыграла безупречно добрую Меланию, и последней звездой голливудского Золотого века. Созданной для костюмированных ролей, одаренной необычайной, но утонченной красотой, она идеально подходила для ролей благородных героинь, обманутых безжалостным миром.

Оливия де Хэвилленд отметила свой 104-й день рождения 1 июля. Чуть более трех недель спустя актриса умерла в своей парижской резиденции по естественным причинам, когда спала.

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году в Японии. Она провела последние годы своей жизни в Париже. Она получила два Оскара за роли в фильмах "Наследник" и "Самая вечная любовь".