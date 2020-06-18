Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в биографическом фильме: неожиданный выбор

Пабло Ларрен, известный своей биографической картиной о Джеки Кеннеди с Натали Портман в главной роли, решил взяться за биографию другой известной фигуры 20-го века и снять фильм о последнем этапе жизни принцессы Дианы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Deadline.

Сценарий был написан Стивеном Найтом, создателем знаменитого сериала "Пик Блиндерс", который расскажет о сюжете в начале 90-х, особенно за три дня до последнего Рождества, которое принцесса провела со своей супругой. Именно тогда Диана поняла, что не может спасти брак с принцем Чарльзом и должна отказаться от пути, ведущего к трону. Это было ее последнее Рождество.

Фильм также должен подчеркнуть сильную эмоциональную связь герцогини с ее сыновьями, показать ее любовь к ее сыновьям, Уильяму и Гарри. Однако создатели не хотят иметь дело с темой ее трагической гибели в Париже. Ожидается, что работа над фильмом начнется в начале 2021 года.

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