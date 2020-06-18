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Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в биографическом фильме: неожиданный выбор

Известная из "Сумерек" Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в постановке биографического фильма "Спенсер". Этот фильм должен сосредоточить внимание на этапе жизни принцессы, на котором она решила развестись, создатели также заявляют, что они не будут, однако, касаться нити ее трагической смерти.

Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в биографическом фильме: неожиданный выбор

Пабло Ларрен, известный своей биографической картиной о Джеки Кеннеди с Натали Портман в главной роли, решил взяться за биографию другой известной фигуры 20-го века и снять фильм о последнем этапе жизни принцессы Дианы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Deadline.

Сценарий был написан Стивеном Найтом, создателем знаменитого сериала "Пик Блиндерс", который расскажет о сюжете в начале 90-х, особенно за три дня до последнего Рождества, которое принцесса провела со своей супругой. Именно тогда Диана поняла, что не может спасти брак с принцем Чарльзом и должна отказаться от пути, ведущего к трону. Это было ее последнее Рождество.

Фильм также должен подчеркнуть сильную эмоциональную связь герцогини с ее сыновьями, показать ее любовь к ее сыновьям, Уильяму и Гарри. Однако создатели не хотят иметь дело с темой ее трагической гибели в Париже. Ожидается, что работа над фильмом начнется в начале 2021 года.

Ранее мы сообщали, что актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах.


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