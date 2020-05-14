16:22 14.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Умерла австрийская принцесса: ей вскоре должно было исполниться 32

Мария Петровна Голицына умерла в Техасе, где жила с мужем и двухлетним сыном. Она была правнучкой последнего австро-венгерского императора.

Умерла австрийская принцесса: ей вскоре должно было исполниться 32

Принцесса Мария скончалась 4 мая, но известие о ее смерти не сразу дошло до СМИ. Лига Императора Карла, организация, чествующая фигуру Карла I Габсбурга, сообщила, что женщина умерла от аневризмы в ее сердце. 11 мая ей исполнилось бы 32 года.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WP.

Мария Голицына осиротела двухлетнего Максима, которого она воспитала вместе со своим мужем Риши Сингхом. Они поженились в 2017 году в Хьюстоне. Сингх работает там на руководящей должности. Принцесса Мария, после окончания учебы США, работала в свадебной индустрии.

Мария Петровна Голицына была дочерью великой княгини Марии Анны и князя Петра Голицына. Ее прадедом по материнской линии был Карл I Габсбург - последний правитель Австро-Венгерской имперско-королевской семьи, благословивший католическую церковь.

Ранее мы сообщали, что принцесса Кейт ждет четвертого ребенка, при этом пара не планировала заводить еще одного младенца.


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