Происшествия

Россия снова в огне: на этот раз большое ЧП в Нижегородской области (ВИДЕО)

Там горит цистерна с растворителем.

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В последнее время в России ни дня не происходит без взрывов или пожаров. На этот раз очередное чрезвычайное происшествие произошло в Нижегородской области.

Местные службы сообщают, что цистерна с растворителем загорелась в Дзержинске. ГУ МЧС пишет о том, что пожару присвоен третий ранг сложности, сообщает УРА-Информ.

“В среду в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, Автозаводское шоссе, возле дом №65, железнодорожная станция Игумново. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории”, – сказали в ведомстве.

На данный момент также известно, что предварительная площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействованы 55 человек, 17 единиц техники.

На данный момент причина происшедшего не называется. Об обычном в таком случае “хлопке” также ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали, что ОП получил важные данные от разведки Mi-6 по захваченным городам Украины.

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