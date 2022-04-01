Происшествия

В Белгороде настоящая паника: пишут о новых взрывах

Местные жители пишут сообщения в пабликах.

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Одной их главных новостей первого апреля на просторах интернета является ситуация в российском Белгороде. Напомним, что там утром прогремел взрыв на нефтебазе.

В рф уже заявили о том, что базу атаковали украинские вертолеты. Эту информацию также подтвердил украинский журналист Юрий Бутусов, пишет УРА-Информ.

Сейчас в городе настоящая паника. В местных пабликах и телеграм каналах пишут о том, что был слышан еще один взрыв.

“В небе следы от ракет, слышны взрывы. Все в укрытие!” – пишет один из местных пабликов.

“Жители говорят, что слышали ещё один взрыв в Белгороде. Ждём подробности от официальных лиц”, – отмечает другой паблик.

“Если в ход пойдут реально британские гаубицы AS-90, никакое ПВО не сможет их перехватить”, – пишут местные телеграм каналы.

Также в городе поступили анонимные сообщения о минировании. Жители в комментариях пишут о настоящей панике.

Ранее мы сообщали, что оккупанты покидают Черниговскую область.

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