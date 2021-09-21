Происшествия

Европейский суд по правам человека: за убийством Литвиненко стоит Россия

И снова Россия

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Европейский суд по правам человека постановил, что ответственность за убийство Александра Литвиненко несет Россия. Россиянин умер в агонии в 2006 году после отравления в Лондоне полонием-210 — редким радиоактивным изотопом.

Во вторник Европейский суд по правам человека вынес свой вердикт. «Россия несет ответственность за убийство Александра Литвиненко в Великобритании», — говорится в заявлении. Российская сторона отрицает свою ответственность за смерть Литвиненко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

43-летний Литвиненко, критик президента Владимира Путина, бежал из России в Великобританию за шесть лет до того, как был отравлен. Он умер после того, как выпил зеленого чая, обогащенного редким и очень сильным радиоактивным изотопом, в лондонском отеле Millennium.

Британское расследование в 2016 году показало, что Путин, вероятно, одобрил операцию российской разведки по убийству Литвиненко. Также было установлено, что бывший телохранитель КГБ Андрей Луговой и еще один россиянин, Дмитрий Ковтун, совершили убийства в ходе операции, возможно, возглавляемой Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, главным преемником КГБ в советские времена.

Ранее  Великобритания назвала третьего виновного за отравление Скрипаля.

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