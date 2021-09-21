Происшествия

Великобритания назвала третьего виновного за отравление Скрипаля: кто он

Еще один россиянин

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Денис Сергеев — третий офицер российской военной разведки, которого Великобритания обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Великобритания предъявила ему обвинения в отравлении шпиона в Солсбери, пишет УРА-Информ со ссылкой на Sky Sports.

Полиция сообщила, что Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов, находится в розыске в связи с покушением на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Скотланд-Ярд считает, что все они являются членами ГРУ, российской военной разведки, и что они сотрудничали в других странах в проведении подобных операций.

Впервые полиция заявила, что у них есть доказательства того, что эти люди были сотрудниками российского шпионского агентства.

«Все трое действовали как небольшая группа с намерением использовать «Новичок», чтобы убивать людей в стране», — сказал заместитель комиссара Дин Хейдон.

«Я могу доказать, что они действовали здесь как филиал ГРУ», — добавил он.

Хейдон также дал понять, что в деле Скрипаля может быть больше подозреваемых и что это активное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Польше заявили про незаконность выборов в Госдуму РФ на территории Крыма.

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