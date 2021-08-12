Собака напала на 19-месячного ребенка: мальчик умер

Жуткое событие произошло в Бруклине

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Собака напала на 19-месячного ребенка, нанеся серьезные раны. За ребенком ухаживали старшие брат и сестра: 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Жуткое событие произошло в Бруклине.

Полиция была вызвана в 22:40 в квартиру семьи на первом этаже блока 300 на Восточной 17-й улице после того, как ротвейлер напал на ребенка, укусив его за плечо и шею, пишет УРА-Информ.

Два старших брата побежали за помощью, но полиция обнаружила, что у ребенка обильное кровотечение, а его братья и сестры в отчаянии. Спасатели доставили ребенка в ближайшую больницу, но это не сильно помогло. Мальчика, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось.

Были допрошены родители, которых не было дома во время инцидента. Пока им не предъявлено никаких обвинений.

Местные СМИ также не сообщают о том, что могло детально произойти в момент укуса собаки.

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