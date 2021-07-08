Ужасное преступление в Лондоне: подросток заключил договор с дьяволом

Ужасная история из Лондона

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Подросток из Лондона жестоко убил двух женщин, а затем купил лотерейные билеты. Расследование показало, что он подписал с дьяволом пакт, чтобы разбогатеть.

Событие произошло 6 июня 2020 года в парке, расположенном в лондонском районе Уэмбли. 46-летняя Бибаа Генри отпраздновала свой день рождения там со своей сестрой, 27-летней Николь Смоллман, и друзьями, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Утром на одиноких женщин напал 19-летний Даньял Хусейн. Мужчина нанес 36 ударов ножом. Следователи указывают, что 27-летняя девушка защищалась и серьезно ранила убийцу перед тем, как ее убили. Подросток спрятал труп в ближайшем лесу. Тела женщин нашел мальчик. Злоумышленник оставил на месте следы своей крови, что позволило следователям установить личность подозреваемого.

После обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили лист бумаги, подписанным кровью. Оказалось, что подросток подписал пакт с дьяволом, взяв на себя обязательство убить шесть человек. Взамен он должен был выиграть 321 миллион фунтов стерлингов в лотерее Mega Millions Super Jackpot.

Ранее мы сообщали, что на выходных в США было зафиксировано 400 перестрелок и более 150 жертв.