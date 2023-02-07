Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: вся страна сдвинулась на три метра

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Об этой информации сообщил Мind.ua, передает Ura-inform.

Итальянский профессор-геолог Карло Дониоли, президент Национального института геофизики и вулканологии, заявил, об «огромном событии всемирного масштаба».

По его словам, произошедшее в Турции 6 февраля 2023 года землетрясение привело к геологическому сдвигу, в результате, которого Турция сместилась приблизительно на три метра на юго-запад.

При этом учёный отметил, что обычно геологическое движение по площади составляет 2-3 миллиметра год. Иногда, после сильных землетрясений, плиты могут передвинуться на 3-30 см., как, например, город Ликсури на Кефалонии передвинулся на 20 см.

«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что разлом активизировался не менее, чем на 150 километров со смещением до 3-х метров и более. Все произошло в течение нескольких десятков секунд, вызвав это землетрясение магнитудой 7,8-7,9 по шкале Рихтера, землетрясение, называемое мега землетрясением», – разъяснил Карло Дониоли.





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