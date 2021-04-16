Стрельба в FedEx: погибли восемь человек

Еще несколько человек ранены, причины инцидента неизвестны

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Полиция США распространила сообщение о стрельбе в курьерском пункте FedEx в Индианаполисе. Полиция сообщила, что погибли восемь человек. Преступник покончил жизнь самоубийством.

Полиция США распространила сообщение о стрельбе в курьерской службе FedEx. Место недалеко от международного аэропорта. Один из свидетелей рассказал по местному телевидению, что нападавший стрелял из автоматического оружия. Инцидент произошел в четверг около 23:00 по местному времени (пятница, 6:00 утра в Украине), пишет УРА-Информ.

Офицер столичного департамента полиции Индианаполиса Джина Кук сообщила на пресс-конференции, что подозреваемый покончил с собой. Она также сообщила, что многие пострадавшие с огнестрельными ранениями переведены в больницы.

С 01.20 по местному времени угрозы для общества нет.

— Безопасность — наш главный приоритет, мы обращаем внимание на всех, кто ее нарушил. «Мы работаем над сбором дополнительной информации и работаем со следственными органами», — написал Джим Масилак, представитель FedEx.

Ранее мы сообщали о стрельбе в школе в США.